Заполнение контента в админке OpenCart

Предисловие: Вам будет предоставлен доступ к базе, над которой уже работали. Ее необходимо доработать. Изначально было 20000 контактов, осталось примерно 8000. За работу будет выплачено 5000 рублей (за конечный вариант 8000 контактов). Если Вы не ...
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Нужно заполнить точки на схемах в магазине (более 100 схем)
пример работы http://joxi.ru/bmo9MYjtOx8JXA
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