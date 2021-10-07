Сделать текст уникальным

Ручной тепловизионный монокуляр HIKMICRO LYNX PRO LE10 (HM-TS02-10XG/W-LE10) на 12-микронной матрице нового поколения с разрешением 256х192 и ЖК-дисплеем 720 × 540 пикселей. Монокуляр предназначен для наблюдения, отслеживания тепловых объектов, снабжен дальномером и Wi-Fi для передачи фото/видео на смартфон или планшет. Высокочувствительный встроенный тепловизионный датчик обеспечивает четкое изображение даже в полной темноте. Монокуляр в основном применяется для таких сценариев, как патрулирование, правоохранительная деятельность, розыск и спасение, туристические походы, путешествия и охота и т. д.