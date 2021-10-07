WordPress: переделать PDF-презентацию в статью на сайте

Добрый день!

Мне нужно сделать статью на сайте вот из этой презентации:

https://www.dropbox.com/s/0nrdnonladsml9t/simplewealth_presentation_2_no_overlay.pdf?dl=0

Есть эта же преза в PowerPoint.

Wordpress-сайт (https://bit.ly/3GsQcrb), стандартный редактор (https://monosnap.com/file/K6b8cclsbkrVn3XBjxNP3JQcbQ3ZuQ)

Предложите цену.