WordPress: переделать PDF-презентацию в статью на сайте

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Добрый день!

Мне нужно сделать статью на сайте вот из этой презентации:

https://www.dropbox.com/s/0nrdnonladsml9t/simplewealth_presentation_2_no_overlay.pdf?dl=0

Есть эта же преза в PowerPoint.

Wordpress-сайт (https://bit.ly/3GsQcrb), стандартный редактор (https://monosnap.com/file/K6b8cclsbkrVn3XBjxNP3JQcbQ3ZuQ)

Предложите цену.

WordPress
2 года назад
dtx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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