Создание изображений и публикация страниц на сайтах под WordPress

Нужно будет публиковать страницы на русскоязычные и англоязычные сайты в тематике iGaming. Тексты уже написаны. От контент-менеджера требуется создание уникальных изображений под блоки текста по заданным характеристикам. А после - постинг страниц сайтов в WordPress по специальному гайду.

Количество картинок для одной страницы - 10-30 в зависимости от размера текста.

В первую очередь ищем человека, который будет делать качественные картинки для текстов. Опыт работы в WordPress очень приветствуется, но постингу можем обучить.

За создание изображений для 1 страницы сайта - 10$

За публикацию 1 страницы с текстом и изображениями - 12$