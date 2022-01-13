Необходим положительный комментарий. компания занимается поставкой и монтажем систем вентиляции и кондиционирования. так же компания занимается обслуживанием систем кондиционирования , размер 300 знаков https://yandex.ru/profile/160148120467 оплата после прохождения модерации. ( Отзыв должен провисеть 3 дня) стоимость 250 руб Предупреждение ...
Создание изображений и публикация страниц на сайтах под WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно будет публиковать страницы на русскоязычные и англоязычные сайты в тематике iGaming. Тексты уже написаны. От контент-менеджера требуется создание уникальных изображений под блоки текста по заданным характеристикам. А после - постинг страниц сайтов в WordPress по специальному гайду.
Количество картинок для одной страницы - 10-30 в зависимости от размера текста.
В первую очередь ищем человека, который будет делать качественные картинки для текстов. Опыт работы в WordPress очень приветствуется, но постингу можем обучить.
За создание изображений для 1 страницы сайта - 10$
За публикацию 1 страницы с текстом и изображениями - 12$
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