Контент-менеджер. Качественное оформление статей. Наполнение интернет-магазинов.
Услуги:
Оформление и публикация статей на русском и английском. Наполнение интернет-магазинов. Базовое знание HTML, CSS.
CMS: WordPress, Joomla, PrestaShop, openCart, PhpShop, 1C Битрикс, DLE, Drupal, osCommerce, MODx revolution, NetKat, Simpla, MS CMS, WebAsyst и т.д.
Дополнительная информация:
Оплату принимаю — Крипто кошелек Binance, карта visa, mastercard (Грузия).
Контактные данные:
Почта: [email protected]
Скайп: silvia6811
Telegram: @masba30
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#486
рейтинг фрилансера
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1 из 5
ТОП-10— Наполнение сайтов
Портфолио
- Публикация статей.3 просмотра
- Buypasturegrass.com41 просмотр
- Публикация статей660 просмотров
- Публикация статей608 просмотров
- Публикация статей593 просмотра
- Http://volosfull.ru/1385 просмотров
- Http://devkras.net/1269 просмотров
- Контент - менеджер1114 просмотров
- Контент - менеджер959 просмотров
- Конвертация и загрузка ПДФ файлов http://ewma.org/950 просмотров
- Контент - менеджер934 просмотра
- Наполнение интернет - магазина795 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 месяцев назад
Размещение статей
Спасибо Софии за работу, все выполнено на отлично, рекомендую!
$5
10 баллов
год назад
Размещение статей
Приятно работать с Софией, быстро и качественно
$10
10 баллов
2 года назад
Размещение статейСоздание картинок
Ответственный исполнитель, быстро выполняет работу согласно ТЗ. Рекомендую :)
$10
10 баллов
2 года назад
Обработка фотографий
Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за работу!
$15
10 баллов
2 года назад
WordPress
все отлично, исполнитель выполнил все в срок! качественно!
Ответный отзыв
Спасибо за работу)
Наполнение сайтов
81 отзыв
$3/час
#9