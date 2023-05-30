masba

София Иванишвили masba

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
день назад
Контент-менеджер. Качественное оформление статей. Наполнение интернет-магазинов.

Услуги:

Оформление и публикация статей на русском и английском. Наполнение интернет-магазинов. Базовое знание HTML, CSS.

CMS: WordPress, Joomla, PrestaShop, openCart, PhpShop, 1C Битрикс, DLE, Drupal, osCommerce, MODx revolution, NetKat, Simpla, MS CMS, WebAsyst и т.д.

Дополнительная информация:

Оплату принимаю — Крипто кошелек Binance, карта visa, mastercard (Грузия).

Контактные данные:

Почта: [email protected]

Скайп: silvia6811

Telegram: @masba30

#3Размещение статей
#18Создание картинок
#20Обработка фотографий
WordPress
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#486
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
ТОП-10
Наполнение сайтов

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Отзывы заказчиков

maximsitin
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$15
10 баллов
6 месяцев назад
Разместить статьи на сайте
Размещение статей
Спасибо Софии за работу, все выполнено на отлично, рекомендую!
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
OlgaFirs
Ольга 
36 лет
2 года в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
год назад
Публикация уже готовой статьи на английском языке в Wordpress
Размещение статей
Приятно работать с Софией, быстро и качественно
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
guest_15280039867805
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Публиация статей на Wordpress
Размещение статейСоздание картинок
Ответственный исполнитель, быстро выполняет работу согласно ТЗ. Рекомендую :)
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Обновить фотографии в товаре
Обработка фотографий
Все отлично! Рекомендую!
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
xenon064
Скайлер 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Добавить статьи на сайт WP
WordPress
все отлично, исполнитель выполнил все в срок! качественно!
Спасибо за работу)
Ответный отзыв
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Наполнение сайтов
81 отзыв
$3/час
#9