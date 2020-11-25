d3v1LWTF

Анатолий Архипов d3v1LWTF

 
34 годаРоссия/Набережные Челны
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Интернет-маркетолог

Увеличу прибыль Вашего проекта в интернете.

Работаю только за процент от новой прибыли, которую вы получите в результате нашего сотрудничества.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
13%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевести админку с php MySQL на Laravel

    Ищем программиста для переделки проекта с php mysql на фреймворк Laravel. Детали в личные сообщения. Работы достаточно.  Full-stack developer (Middle)Технологии: PHP, JS, VueJS, MySQL, LaravelНужен будет пример кода на Laravel и VueJS

    PHPJavascriptLaravelMySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Заполнение Сайта туристическим продуктом

    Добрый день. Ищу человека для наполнения/редактирования продуктов для туристического портала. Необходим средний уровень английского (хотя бы письменного. Оплата от 1 евро за продукт. Планируем загрузить от 300 продуктов. ТЗ и условия оплаты отправлю в личку ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Внесение изменений в сайт на PHP + MySQL

    Необходимо внести изменения на сайт navettaitalia.com по этому тз [url=https://docs.google.com/document/d/1LVSrPD9oLf3hOiLcHELKsZK3P7AfTDiyFnmKgK81eno/edit]https://docs.google.com/document/d/1LVSrPD9oLf3hOiLcHELKsZK3P7AfTDiyFnmKgK81eno/edit [/url] Там где есть в тз изменения по дизайну - у нас уже есть все макеты от верстальщика. Сайт написан на php + MySQL. CMS самописная без фреймворка

    PHPMySQLСайт на PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать листинг на туристическом маркетплейсе

    $5

    Создать один туристический продукт (состоит из трёх листингов) на маркетплейсе по написанному нами шаблону на английском языке с нашими фотографиями. По времени - задача на 20 минут на 1 листинг (в среднем полный продукт делаем ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсинг flightradar24

    Добрый день. Необходимо достать данные об отбытии рейсов (departure flight) в 50 аэропортах США (список предоставлю) с сайта flightradar24.com. Сформировать файл xls, где в строке #1 будут разбиты по колонкам аэропорты отбытия, а в столбцах ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Отзыв на сайте

    $5

    Нужен один отзыв на английском языке на сайте TripAdvisor.com. Не менее 20 слов. С фейкового аккаунта (лучше, конечно, с настоящего) с английским именем и фамилией и любым городом в США. Оплата 5$.  Возможно постоянное сотрудничество.

    Социальные сети (SMM и SMO)25 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Брендирование автомобиля

    Необходимо брендирование автомобиля минивена Renault Traffic Long 2017 года (пассажирский 9 мест, не грузовой). Цвет автомобилей - серый и чёрный. Фото авто + ТЗ отправлю исполнителю. Присылайте примеры работ, цены и сроки. Спасибо.

    Наружная реклама16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Монтаж-нарезка видео

    Добрый день всем. Необходимо нарезать и скомпоновать видео для рекламы ремонта Айфонов длительностью до 1 минуты. Оригинал видео тут https://www.youtube.com/watch?v=Lj4Od9D4puc&amp;t=433s Видео должно отображать процес замены заднего стекла айфона с применением лазерной установки. Видео должно быть динамическим с музыкой (без ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настроить платёжную систему STRIPE

    Добрый день. У нас на сайте используется платёжная система STRIPE. До недавнего времени мы её использовали, но сейчас я закомментировал код, чтобы нельзя было оплатить, так как столкнулись с мошенниками, которые отзывали обратно деньги через свои банки. Чтобы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Подборка фото и небольшая редакция

    Нужен набор следующих фотографий и дальнейшая небольшая корректировка: 1. Водитель встречает пассажира в терминале аэропорта с табличкой в руках 2. Встреча водителя и пассажиров, водитель представляется пассажирам. 3. Водитель помогает клиентам с багажом (везёт их багаж) 4. Водитель складывает ...

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • HTTP GET/POST запрос в Google Maps

    Нужно сделать GET POST запрос на Google Maps через Google API с определённой локацией, чтобы на выходе ответ из гугла получить в формате JSON. В структуре ответа должно быть как минимум city, zip code, country, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Простейший скрипт API Google Maps

    Нужен простейший скрипт, который работает с апи гугл мапс и показывает индексы введённых адресов. Должно быть одно поле ввода, которое работает с API Google maps (с выпадающим списком адресов). После ввода адреса в это поле, нужно показывать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание аккаунтов в gmail

    1. Необходимо создать 30 аккаунтов в gmail с именем и фамилией и с аватаркой пользователя. 2. Разместить по 30 [b]готовых отзывов [/b]от данных пользователей на 3х карточках Google Maps (всего 90 отзывов)  3. Размещать с частотностью по ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Скрипт Excel

    Добрый вечер. Есть таблица .xls от поставщика, в которой 10000 строк. Есть моя таблица xls в которой 1500 строк. В обеих таблицах есть столбец с названием услуги и столбец с ценой. Мне нужно перенести все мои цены в таблицу ...

    Базы данных20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редактор на сайт.

    Добрый вечер. Необходим редактор с сео понятиями для заполнения Сайта 50 статьями. Движок WordPress. Нужно красиво добавить и отформатировать готовые статьи на страницах, оформлять ключевые мысли статьи в виде цитат или другого выделения для привлечения ...

    WordPress
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • База данных имейлов

    Необходима база данных имейлов англоговорящих туристических агентств и операторов в Европе, США, Канаде, Австралии.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Коммерческое предложение

    Необходимо коммерческое предложение для имейл рассылки туристическим агентствам и операторам от службы трансферов по Италии taxigo.online. На русском языке. Должно быть четкое, свежее и понятное предложение. Детали и выгоды нашего предложения сообщу исполнителю. Нужна стоимость и сроки.

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
masba
37 летГрузия
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
$100
10 баллов
год назад
Заполнение Сайта туристическим продуктом
Спасибо за сотрудничество!)
Спасибо за работу.
Ответный отзыв
LSAOMSK
Сергей 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
3 года назад
Монтаж-нарезка видео
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, прекрасная коммуникация, быстрая оплата. Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Отличный исполнитель. Работу сдал в срок. Быстрая коммуникация. Доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
serifsafarof
Шериф 
26 летАзербайджан
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$33
10 баллов
3 года назад
Настроить платёжную систему STRIPE
Всё отлично
Все хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
mrPuh
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$10
10 баллов
4 года назад
HTTP GET/POST запрос в Google Maps
Понятное ТЗ и быстрая оплата - рекомендую!
Как всегда всё супер. Рекомендую Ильдара. Отличный специалист!
Ответный отзыв
Lorix007
27 летИталия
6 лет в сервисе
Была
год назад
$40
10 баллов
4 года назад
Создание аккаунтов в gmail
Все хорошо)
Все хорошо. Рекомендую
Ответный отзыв