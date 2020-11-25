Добрый день. У нас на сайте используется платёжная система STRIPE. До недавнего времени мы её использовали, но сейчас я закомментировал код, чтобы нельзя было оплатить, так как столкнулись с мошенниками, которые отзывали обратно деньги через свои банки. Чтобы ...