Ищем программиста для переделки проекта с php mysql на фреймворк Laravel. Детали в личные сообщения. Работы достаточно. Full-stack developer (Middle)Технологии: PHP, JS, VueJS, MySQL, LaravelНужен будет пример кода на Laravel и VueJS
Увеличу прибыль Вашего проекта в интернете.
Работаю только за процент от новой прибыли, которую вы получите в результате нашего сотрудничества.
- Веб-программирование8 заявокЗакрытгод назад
Добрый день. Ищу человека для наполнения/редактирования продуктов для туристического портала. Необходим средний уровень английского (хотя бы письменного. Оплата от 1 евро за продукт. Планируем загрузить от 300 продуктов. ТЗ и условия оплаты отправлю в личку ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо внести изменения на сайт navettaitalia.com по этому тз [url=https://docs.google.com/document/d/1LVSrPD9oLf3hOiLcHELKsZK3P7AfTDiyFnmKgK81eno/edit]https://docs.google.com/document/d/1LVSrPD9oLf3hOiLcHELKsZK3P7AfTDiyFnmKgK81eno/edit [/url] Там где есть в тз изменения по дизайну - у нас уже есть все макеты от верстальщика. Сайт написан на php + MySQL. CMS самописная без фреймворкаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $5
Создать один туристический продукт (состоит из трёх листингов) на маркетплейсе по написанному нами шаблону на английском языке с нашими фотографиями. По времени - задача на 20 минут на 1 листинг (в среднем полный продукт делаем ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад
Добрый день. Необходимо достать данные об отбытии рейсов (departure flight) в 50 аэропортах США (список предоставлю) с сайта flightradar24.com. Сформировать файл xls, где в строке #1 будут разбиты по колонкам аэропорты отбытия, а в столбцах ...Базы данных4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $5
Нужен один отзыв на английском языке на сайте TripAdvisor.com. Не менее 20 слов. С фейкового аккаунта (лучше, конечно, с настоящего) с английским именем и фамилией и любым городом в США. Оплата 5$. Возможно постоянное сотрудничество.Социальные сети (SMM и SMO)25 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен креативный дизайн визитки с двух сторон.Дизайн продукции35 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо брендирование автомобиля минивена Renault Traffic Long 2017 года (пассажирский 9 мест, не грузовой). Цвет автомобилей - серый и чёрный. Фото авто + ТЗ отправлю исполнителю. Присылайте примеры работ, цены и сроки. Спасибо.Наружная реклама16 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день всем. Необходимо нарезать и скомпоновать видео для рекламы ремонта Айфонов длительностью до 1 минуты. Оригинал видео тут https://www.youtube.com/watch?v=Lj4Od9D4puc&t=433s Видео должно отображать процес замены заднего стекла айфона с применением лазерной установки. Видео должно быть динамическим с музыкой (без ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день. У нас на сайте используется платёжная система STRIPE. До недавнего времени мы её использовали, но сейчас я закомментировал код, чтобы нельзя было оплатить, так как столкнулись с мошенниками, которые отзывали обратно деньги через свои банки. Чтобы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Есть сайт, который продаёт трансферы. Необходимо подключить PayPal. Оставляйте заявки, я в личку отправлю название сайта для анализа.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен набор следующих фотографий и дальнейшая небольшая корректировка: 1. Водитель встречает пассажира в терминале аэропорта с табличкой в руках 2. Встреча водителя и пассажиров, водитель представляется пассажирам. 3. Водитель помогает клиентам с багажом (везёт их багаж) 4. Водитель складывает ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать GET POST запрос на Google Maps через Google API с определённой локацией, чтобы на выходе ответ из гугла получить в формате JSON. В структуре ответа должно быть как минимум city, zip code, country, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужен простейший скрипт, который работает с апи гугл мапс и показывает индексы введённых адресов. Должно быть одно поле ввода, которое работает с API Google maps (с выпадающим списком адресов). После ввода адреса в это поле, нужно показывать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
1. Необходимо создать 30 аккаунтов в gmail с именем и фамилией и с аватаркой пользователя. 2. Разместить по 30 [b]готовых отзывов [/b]от данных пользователей на 3х карточках Google Maps (всего 90 отзывов) 3. Размещать с частотностью по ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый вечер. Есть таблица .xls от поставщика, в которой 10000 строк. Есть моя таблица xls в которой 1500 строк. В обеих таблицах есть столбец с названием услуги и столбец с ценой. Мне нужно перенести все мои цены в таблицу ...Базы данных20 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый вечер. Необходим редактор с сео понятиями для заполнения Сайта 50 статьями. Движок WordPress. Нужно красиво добавить и отформатировать готовые статьи на страницах, оформлять ключевые мысли статьи в виде цитат или другого выделения для привлечения ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо собрать 900 имейлов турагентств для рассылкиБазы данных1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходима база данных имейлов англоговорящих туристических агентств и операторов в Европе, США, Канаде, Австралии.Базы данных1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо коммерческое предложение для имейл рассылки туристическим агентствам и операторам от службы трансферов по Италии taxigo.online. На русском языке. Должно быть четкое, свежее и понятное предложение. Детали и выгоды нашего предложения сообщу исполнителю. Нужна стоимость и сроки.Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад