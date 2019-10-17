Создание аккаунтов в gmail

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Завершен15 заявок383 просмотра

1. Необходимо создать 30 аккаунтов в gmail с именем и фамилией и с аватаркой пользователя.

2. Разместить по 30 готовых отзывов от данных пользователей на 3х карточках Google Maps (всего 90 отзывов) 

3. Размещать с частотностью по 5 отзывов на каждой карточке Google Maps в день.

Пишите цену за 1 аккаунт + 3 размещения 

6 лет назад
d3v1LWTF
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад
$40
1 день
Escrow
Все хорошо. Рекомендую
Все хорошо)

Заявки фрилансеров

Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад