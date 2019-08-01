Оформление текста bb-кодами на форуме + прикрепление файла

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка167 просмотров

Редактирование и оформление текста bb-кодами на форуме + прикрепление к теме файла (к каждой теме свой файл, файлы не больше килобайта).

Количество тем: 1300

Времязатраты на оформление 1 темы: ~ 1 минута 

Оплата: 1 тема - 2 рубля

Срок: 3 дня

Видеоинструкция и инструкция в текстовом виде прилагается.

Тестовое задание  - 50 тем.

6 лет назад
lis4568
Никита 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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