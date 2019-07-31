Фильтры,типы и характеристики товаров НАСТРОЙКА Оформление

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Закрыт5 заявок259 просмотров

Нужно присвоить товарам:  

корректные типы товаров (у большинства товаров характеристики имеются) 

отредактировать, добавить, удалить где требуется характеристики 

настроить отображение фильтров на страницах 

работаем в shopscript 

типов товаров около 30шт 

товаров около 10000 

пакетное редактирование 

6 лет назад
guest_15224260348684
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров