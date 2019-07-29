Размещение информационных статей тематики "непознанное" на сайте

Нужно опубликовать на сайте с движком вордпресс 200 уже написанных статей. Тематика - непознанное (астрология, нумерология, фэн-шуй, магия...)

Статьи необходимо оформить, подобрать для каждой статьи картинки и видео. Средний размер статьи - 6 тыс. символов. В среднем при наличии опыта на 1 публикацию уходит 15-20 минут.

Заказ не разовый - в будущем будут еще.

В предложениях пожалуйста указывайте ваш опыт подобной работы со ссылками на примеры опубликованных статей.