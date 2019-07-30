Контент-менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт22 заявки328 просмотров

Нужен на постоянную основу контент-менеджер для разработки контента и наполнения сайта, добавлению/корректировке товаров на сайте www.ladylosk.com 

Обязательно должен  иметь представление о сео-продвижении, владеть навыками верстки.

6 лет назад
dezin
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров