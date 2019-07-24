Добрый день Необходимо наполнить информацией сайт www.tsa-trans.ru Есть пример текста, есть фотографии работ. Желательно разбираться в сфере грузоперевозок
Требуется контент-менеджер для наполнения сайта
Ищу вебмастера для выполнения списка работ над сайтом!
Задачи, которые нужно будет сделать:
1. Наполнить разделы (с помощью html-редактора): доставка и оплата, вопрос-ответ, и др. с источника (переписав и сделав текст уникальным на 95%-100%).
2. Разместить готовые тексты на сайте (поля: заголовок, тайтл, текст со списками, вставить цену и т п)
3. Немного подкорректировать уже размещенные тексты на сайте, например изменить в тексте абзац
4. Найти на сайтах конкурентов фотографии и вставить в модуль Фотогаларея
(предварительно уменьшив фото если она большая и поставив водяной знак в
виде емэйла).
5. Другие не сложные работы такого же формата.
Жду предложений с оценкой часа работы.
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