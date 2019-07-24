Требуется контент-менеджер для наполнения сайта

Ищу вебмастера для выполнения списка работ над сайтом!

Задачи, которые нужно будет сделать:

1. Наполнить разделы (с помощью html-редактора): доставка и оплата, вопрос-ответ, и др. с источника (переписав и сделав текст уникальным на 95%-100%).

2. Разместить готовые тексты на сайте (поля: заголовок, тайтл, текст со списками, вставить цену и т п)

3. Немного подкорректировать уже размещенные тексты на сайте, например изменить в тексте абзац

4. Найти на сайтах конкурентов фотографии и вставить в модуль Фотогаларея

(предварительно уменьшив фото если она большая и поставив водяной знак в

виде емэйла).

5. Другие не сложные работы такого же формата.

Жду предложений с оценкой часа работы.