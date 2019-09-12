Наполнение сайта информацией и фотографиями

Добавить 300 картинок на сайт Картинки нужно скачивать через код с сайта https://allegro.pl/oferta/berlinger-haus-garnki-15-el-rose-gold-noir-bh-1900-8192925079 и добавлять на сайт на битриксе. Читайте внимательно, через код! Сначала попробуйте скачать пример по ссылке! В ...