Нужно обработать приложенную таблицу Excel. Каждая строчка – товар, стоит 2 рубля. Всего 367 товаров = 734 рубля. Возможные значения я указал в примечаниях к названиям столбцов или на отдельном ...
Наполнение сайта информацией и фотографиями
Добрый день
Необходимо наполнить информацией сайт www.tsa-trans.ru
Есть пример текста, есть фотографии работ. Желательно разбираться в сфере грузоперевозок
Выбранный исполнитель
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