Наполнение сайта информацией и фотографиями

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен17 заявок401 просмотр

Добрый день

Необходимо наполнить информацией сайт www.tsa-trans.ru 

Есть пример текста, есть фотографии работ. Желательно разбираться в сфере грузоперевозок

6 лет назад
tsamoscow
Иван 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

pixelinweb
Владислав 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$110
3 дня
Escrow
Все отлично, работа выполнена быстро и качественно. Благодарю
Заказчик четко ставит задачи и дает необходимый feedback, если нужны его рекомендации. Обоюдовыгодное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

pixelinweb
Владислав 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад