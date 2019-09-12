Запуск и обслуживание проектов на 1с-Bitrix.

Профессионально сопровождение

интернет-магазинов на 1с-Bitrix:

- Запуск корп.сайтов и интернет-магазинов на 1С-Bitrix

- Внедрение и интеграции CRM Битрикс-24 с вашим сайтом и другими сервисами

- Добавление карточек товаров.

- Актуализации цен

- Копирайтинг и рерайтинг текстов

Напишите нам, если ваш проект нас заинтересует, можете рассчитывать на надежного и стабильного партнера!