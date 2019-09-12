pixelinweb

Владислав pixelinweb

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Запуск и обслуживание проектов на 1с-Bitrix.

Профессионально сопровождение

интернет-магазинов на 1с-Bitrix:

- Запуск корп.сайтов и интернет-магазинов на 1С-Bitrix

- Внедрение и интеграции CRM Битрикс-24 с вашим сайтом и другими сервисами

- Добавление карточек товаров.

- Актуализации цен

- Копирайтинг и рерайтинг текстов

Напишите нам, если ваш проект нас заинтересует, можете рассчитывать на надежного и стабильного партнера!

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Отзывы заказчиков

tsamoscow
Иван 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$110
10 баллов
6 лет назад
Наполнение сайта информацией и фотографиями
Все отлично, работа выполнена быстро и качественно. Благодарю
Заказчик четко ставит задачи и дает необходимый feedback, если нужны его рекомендации. Обоюдовыгодное сотрудничество.
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