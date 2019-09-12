Запуск и обслуживание проектов на 1с-Bitrix.
Профессионально сопровождение
интернет-магазинов на 1с-Bitrix:
- Запуск корп.сайтов и интернет-магазинов на 1С-Bitrix
- Внедрение и интеграции CRM Битрикс-24 с вашим сайтом и другими сервисами
- Добавление карточек товаров.
- Актуализации цен
- Копирайтинг и рерайтинг текстов
Напишите нам, если ваш проект нас заинтересует, можете рассчитывать на надежного и стабильного партнера!
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$110
10 баллов
6 лет назад
Все отлично, работа выполнена быстро и качественно. Благодарю
Ответный отзыв
Заказчик четко ставит задачи и дает необходимый feedback, если нужны его рекомендации. Обоюдовыгодное сотрудничество.