OpenCart. Актуализация товаров в магазине печей. Парсинг+CSV Price Pro

Здравствуйте, коллеги.

Сайт: магазин на OpenCart, установлен CSV Price Pro import/export 4

Тематика: печи для бани, отопительные печи и камины, котлы, топки, дымоходы и прочее.

Pech-grad.ru

Общая ЗАДАЧА:

- актуализировать товары с 5ти сайтов доноров-производителей, в 14ти категориях магазина,

- разбить часть товаров у нас в магазине по новым подкатегориям.

Под актуализацией понимаю сравнение товара у нас на сайте и на сайте производителя:

- старые товары, которых нет у производителя - отключаем,

- новые товары, которых есть у производителя, но нет у нас - добавляем,

- актуальные товары, которые есть и у производителя и у нас - оставляем без изменений.

ПАРСИНГ сайтов доноров Вы может выполнить сами или написать ТЗ для моего парсера или найти своего - на Ваш выбор.

(!) Ранее сам лично занимался этой работой, поэтому ГОТОВ:

- ответить на все вопросы и согласовать все нюансы,

- подсказать "короткий путь",

- оперативно отвечать на рабочие вопросы в процессе.

Особенности (!):

- нужна РАБОТА ПОД КЛЮЧ (за исключением парсинга, если Вы его сами не делаете, ТЗ на парсинг тоже пишите Вы)

- у части товаров есть артикул по которому можно легко найти товар в базе донора - у части нет.

- у части товаров в базе нашего сайта есть прямая ссылка на карточку этого товар на сайте донора, у части - нет

- в каждой категории есть свой набор фильтров, поэтому у каждого товара есть свой обязательный набор характеристик (макс - 6 шт)

- написание обязательных характеристик на доноре могут отличаться от написания в магазине - нужно будет привести к написанию в магазине.

Работа и оплата этапами - по 1-2 донора.

Вас не пугают указанные особенности? У Вас уже ЕСТЬ ОПЫТ подобной работы?

Тогда прошу ознакомиться со список задач - https://docs.google.com/document/d/1-PtViTPkMqkYcIMDm1_StLkfDZTNIsa_vA6snPgXNoI/edit?usp=sharing

УКАЖИТЕ обязательно:

- этапы работы, контрольные точки, формат отчётов (!)

- этапы оплаты

- сроки

- бюджет

По возможности, опишите или пришлите примеры подобных работ!