День добрый!Необходимо перенести 260 объявлений о продаже электроники нашей компанией с площадки olx.kz на доску объявлений avito. Аккаунты, расходники и материалы предоставляем мы. Дедлайн 3 недели. ...
OpenCart. Актуализация товаров в магазине печей. Парсинг+CSV Price Pro
Здравствуйте, коллеги.
Сайт: магазин на OpenCart, установлен CSV Price Pro import/export 4
Тематика: печи для бани, отопительные печи и камины, котлы, топки, дымоходы и прочее.
Общая ЗАДАЧА:
- актуализировать товары с 5ти сайтов доноров-производителей, в 14ти категориях магазина,
- разбить часть товаров у нас в магазине по новым подкатегориям.
Под актуализацией понимаю сравнение товара у нас на сайте и на сайте производителя:
- старые товары, которых нет у производителя - отключаем,
- новые товары, которых есть у производителя, но нет у нас - добавляем,
- актуальные товары, которые есть и у производителя и у нас - оставляем без изменений.
ПАРСИНГ сайтов доноров Вы может выполнить сами или написать ТЗ для моего парсера или найти своего - на Ваш выбор.
(!) Ранее сам лично занимался этой работой, поэтому ГОТОВ:
- ответить на все вопросы и согласовать все нюансы,
- подсказать "короткий путь",
- оперативно отвечать на рабочие вопросы в процессе.
Особенности (!):
- нужна РАБОТА ПОД КЛЮЧ (за исключением парсинга, если Вы его сами не делаете, ТЗ на парсинг тоже пишите Вы)
- у части товаров есть артикул по которому можно легко найти товар в базе донора - у части нет.
- у части товаров в базе нашего сайта есть прямая ссылка на карточку этого товар на сайте донора, у части - нет
- в каждой категории есть свой набор фильтров, поэтому у каждого товара есть свой обязательный набор характеристик (макс - 6 шт)
- написание обязательных характеристик на доноре могут отличаться от написания в магазине - нужно будет привести к написанию в магазине.
Работа и оплата этапами - по 1-2 донора.
Вас не пугают указанные особенности? У Вас уже ЕСТЬ ОПЫТ подобной работы?
Тогда прошу ознакомиться со список задач - https://docs.google.com/document/d/1-PtViTPkMqkYcIMDm1_StLkfDZTNIsa_vA6snPgXNoI/edit?usp=sharing
УКАЖИТЕ обязательно:
- этапы работы, контрольные точки, формат отчётов (!)
- этапы оплаты
- сроки
- бюджет
По возможности, опишите или пришлите примеры подобных работ!
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