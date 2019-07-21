OpenCart. Актуализация товаров в магазине печей. Парсинг+CSV Price Pro

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки218 просмотров

Здравствуйте, коллеги.

Сайт:  магазин на OpenCart, установлен CSV Price Pro import/export 4 

Тематика: печи для бани, отопительные печи и камины, котлы, топки, дымоходы и прочее.

Pech-grad.ru 

Общая ЗАДАЧА:

  - актуализировать товары с 5ти сайтов доноров-производителей, в 14ти категориях магазина,

  - разбить часть товаров у нас в магазине по новым подкатегориям.

Под актуализацией понимаю сравнение товара у нас на сайте и на сайте производителя:

  - старые товары, которых нет у производителя - отключаем,

  - новые товары, которых есть у производителя, но нет у нас - добавляем,

  - актуальные товары, которые есть и у производителя и у нас - оставляем без изменений.

ПАРСИНГ сайтов доноров Вы может выполнить сами  или написать ТЗ для моего парсера или найти своего - на Ваш выбор.

(!) Ранее сам лично занимался этой работой, поэтому ГОТОВ:

  - ответить на все вопросы и согласовать все нюансы, 

  - подсказать "короткий путь",

  - оперативно отвечать на рабочие вопросы в процессе.

Особенности (!):

  - нужна РАБОТА ПОД КЛЮЧ (за исключением парсинга, если Вы его сами не делаете, ТЗ на парсинг тоже пишите Вы)

  - у части товаров есть артикул по которому можно легко найти товар в базе донора - у части нет.

  - у части товаров в базе нашего сайта есть прямая ссылка на карточку этого товар на сайте донора, у части - нет

  - в каждой категории есть свой набор фильтров, поэтому у каждого товара есть свой обязательный набор характеристик (макс - 6 шт)

  - написание обязательных характеристик на доноре могут отличаться от написания в магазине - нужно будет привести к написанию в магазине.

 

Работа и оплата этапами - по 1-2 донора.

Вас не пугают указанные особенности? У Вас уже ЕСТЬ ОПЫТ подобной работы?

Тогда прошу ознакомиться со список задач - https://docs.google.com/document/d/1-PtViTPkMqkYcIMDm1_StLkfDZTNIsa_vA6snPgXNoI/edit?usp=sharing 

УКАЖИТЕ обязательно:

   - этапы работы, контрольные точки, формат отчётов (!)

   - этапы оплаты

   - сроки 

   - бюджет

По возможности, опишите или пришлите примеры подобных работ!  

Opencart
6 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

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