Найти иконки на свободных ресурсах по образцу

Для каждой иконки из прилагаемого psd-файла нужно найти на свободных ресурсах типа depositphotos и пр. такие же или очень похожие иконки, но векторные, в формате swg. Каждая иконка должна быть в двух вариантах - черная на прозрачном фоне и белая на прозрачном фоне, без контуров. Иконки должны быть максимально похожи на исходные. Каждая иконка должна в результате быть в отдельном файле, с названиями файлов соответственно (к примеру) ico_b_garden.swg (для черных иконок), ico_w_garden.swg (для белых иконок). Все иконки должны быть отцентрованы и примерно одинакового размера.

Итого должно на выходе быть 35 иконок, по 2 варианта каждая.

Cрок исполнения - 3 дня. Бюджет - 1000 руб.