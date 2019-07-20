Необходимо написать инструкцию со скриншотами по добавлению нового товара на сайт opencart с фотографией товара, и фото эффектов товара с водяным знаком: 1. Как найти фото (есть сайт или в интернете) и скачать его ...
Найти иконки на свободных ресурсах по образцу
Для каждой иконки из прилагаемого psd-файла нужно найти на свободных ресурсах типа depositphotos и пр. такие же или очень похожие иконки, но векторные, в формате swg. Каждая иконка должна быть в двух вариантах - черная на прозрачном фоне и белая на прозрачном фоне, без контуров. Иконки должны быть максимально похожи на исходные. Каждая иконка должна в результате быть в отдельном файле, с названиями файлов соответственно (к примеру) ico_b_garden.swg (для черных иконок), ico_w_garden.swg (для белых иконок). Все иконки должны быть отцентрованы и примерно одинакового размера.
Итого должно на выходе быть 35 иконок, по 2 варианта каждая.
Cрок исполнения - 3 дня. Бюджет - 1000 руб.
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