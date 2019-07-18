Нужно спарсить товары с сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок248 просмотров

адрес сайта.

https://bit.ly/2JSqDnn 

требования к материалам:

  • формат вывода данных - csv win 1251
  • характеристики товара разбиты по колонкам.
  • множественные значения должны быть разделены через ","
  • экранирования строк не делаем.
  • разделитель элементов ";"
  • Описание товара задублировать по колонкам. 1 вариант без разметки html. Второй с html разметкой.
  • Вытягиваем производителя без страны.
  • Страну (указана в скобках в карточке товара)
  • возраст
  • код товара
  • артикул
  • ссылку на товар
  • цена
  • акционная цена (при наличии)
  • Категории 

    Категории парсим все.

    Категории товара представлены в хлебных крошках.

    Основная категория в отдельной колонке.

    Остальные категории где товар может быть указан размещаем в следующей колонке разделенные через ","

  • Требования к фото

    • ﻿фото предоставляете в zip (несколько zip архивов)

    Путь к фото нужно разбить либо по брендам либо по категориям. Аргументируйте выбор.

    в csv указываете путь к основной фото в одной колонке

    ссылку на доп.фото указываете в следующей колонке с разделением через ","

    Так же единым массивом в следующей колонке указываете ссылки на фото с сайта донора с разделением через ","

  • Данные буду проверять выборочно. 

    • Данный парсинг планируем осуществлять на постоянной основе с различными вариациями выборки данных. Поэтому исполнителю рекомендую сохранить профиль парсинга для дальнейшего сотрудничества.

HTMLПарсинг данных
6 лет назад
-Spectator-
Александр 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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