Нужно спарсить товары с сайта

адрес сайта.

https://bit.ly/2JSqDnn

требования к материалам:

Категории Категории парсим все. Категории товара представлены в хлебных крошках. Основная категория в отдельной колонке. Остальные категории где товар может быть указан размещаем в следующей колонке разделенные через ","

Требования к фото

﻿фото предоставляете в zip (несколько zip архивов)

Путь к фото нужно разбить либо по брендам либо по категориям. Аргументируйте выбор.

в csv указываете путь к основной фото в одной колонке

ссылку на доп.фото указываете в следующей колонке с разделением через ","

Так же единым массивом в следующей колонке указываете ссылки на фото с сайта донора с разделением через ","

Данные буду проверять выборочно.

Данный парсинг планируем осуществлять на постоянной основе с различными вариациями выборки данных. Поэтому исполнителю рекомендую сохранить профиль парсинга для дальнейшего сотрудничества.