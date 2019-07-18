Необходимо наполнить сайт на готовом решении битрикс контентом с http://global-trade23.ru
Нужно спарсить товары с сайта
адрес сайта.
требования к материалам:
- формат вывода данных - csv win 1251
- характеристики товара разбиты по колонкам.
- множественные значения должны быть разделены через ","
- экранирования строк не делаем.
- разделитель элементов ";"
- Описание товара задублировать по колонкам. 1 вариант без разметки html. Второй с html разметкой.
- Вытягиваем производителя без страны.
- Страну (указана в скобках в карточке товара)
- возраст
- код товара
- артикул
- ссылку на товар
- цена
- акционная цена (при наличии)
- Категории
Категории парсим все.Категории товара представлены в хлебных крошках.
Основная категория в отдельной колонке.
Остальные категории где товар может быть указан размещаем в следующей колонке разделенные через ","
- Требования к фото
- Данные буду проверять выборочно.
фото предоставляете в zip (несколько zip архивов)
Путь к фото нужно разбить либо по брендам либо по категориям. Аргументируйте выбор.
в csv указываете путь к основной фото в одной колонке
ссылку на доп.фото указываете в следующей колонке с разделением через ","
Так же единым массивом в следующей колонке указываете ссылки на фото с сайта донора с разделением через ","
Данный парсинг планируем осуществлять на постоянной основе с различными вариациями выборки данных. Поэтому исполнителю рекомендую сохранить профиль парсинга для дальнейшего сотрудничества.
Заявки фрилансеров
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