По форме https://marvelapp.com/16f245i6/screen/56508759 добавить на http://belov.com.ua/cosmetology/service-in.php (скоро завершится верстка) 600-700 продуктов косметики с 11 сайтов: sesderma.ru aptos.ru a410.ru (не все) mesoproff.ru(только премиум) fijieonline.ru medical-collagene-3d.ru neauvia.ru ...
Сайт на bitrix, наполнение разделов
Требуется создать и спроектировать структуру в админке битрикса из инфоблоков, со всеми свойствами, как на сайте https://tour-center-msk.ru/
С разделением по регионам, направлениям и т.д., фильтрами и т.д. чтобы в дальнейшем приступить к наполнению сайта.
Программирование не требуется, только внесение структуры.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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