Сайт на bitrix, наполнение разделов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки286 просмотров

Требуется создать и спроектировать структуру в админке битрикса из инфоблоков, со всеми свойствами, как на сайте https://tour-center-msk.ru/

С разделением по регионам, направлениям и т.д., фильтрами и т.д. чтобы в дальнейшем приступить к наполнению сайта.

Программирование не требуется, только внесение структуры.

6 лет назад
egiscore
Даниил 
51 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$100
9 дней
Работа выполнена в оговоренные сроки, качество работы полностью устроило, работаем дальше
Продолжаем приятное сотрудничество с быстрой проверкой и оплатой.

Заявки фрилансеров

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад