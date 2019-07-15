Есть более 45 000 брендов. Для этих брендов нужно собрать данные: 1) Год основания бренда 2) Страна бренда 3) Официальный сайт 4) Фейсбук 5) Вконтакте 6) Инстаграм ...
Размещение объявлений на досках
Размещение объявлений на досках. Пишите цены. Список досок ваш. Чтобы был номер телефона или сайт и фото
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
СРОЧНО!! К РАБОТЕ ПРИСТУПИТЬ СЕГОДНЯ! ЗАДАЧА: наполнить шаблон на Joomla контентом по ТЗ. Шаблон править не нужно, только наполнить ДЕДЛАЙН: 20.07.19. Каждый день в 18:00 нужно показывать проделанную работу. ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
В интернет каталог с книгами нужно подбить данные с блоков и обложек книг (аннотация, авторы, краткая информация и т.д), указать рубрики. Заполнение одной карточки - 15р, всего нужно заполнить 1400 карточек.Наполнение сайтов45 заявокЗакрыт6 лет назад
Заказчик в своем ТЗ указывает характеристики товаров, которые планирует закупить. Но эти характеристики бывают неконкретными и сразу не определишь, какой это товар. Необходимо выявить, какие конкретно товары подразумевает заказчик. Требования: внимательность к показателям. ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $7
Добрый вечер! Нужно добавить в html лендинг 5 объектов на сайт. Объекты: картинки и описания (скрин приложил) картинки сжать, подогнать под размер. описание и текст есть. Работа ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть материалы в формате вордовских документов. Нужно их разместить на сайте. Структура: Тема 2 Папка Примерные конспекты (3 вордовских документа) Папка КВЕСТ + путевые листы (4 вордовских ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
Работа простая - проставление ссылок. Список сайтов, где проставлять ссылки я предоставляю. Требования: усидчивость и среднее знание английского. Ссылки нужно ставить в комментариях, на форумах и ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $2
Нужен специалист по отзывам на Яндекс картах, кто умеет там писать и его отзывы проходят и висят. Сразу предупреждаю, объем работы большой, поэтому с 4-10 аккаунтами не обращайтесь. Плачу за отзыв 100р. оплату произвожу только ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Приветствую, Коллеги. Есть сайт на Wordpress, построенный с использованием Visual Composer, Contact Form 7, Slider Revolution и др. плагинов. Тематика – производство и продажа клеёного бруса. ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходим скрипт или ручное наполнение статей для каждой модели авто. https://revizorro.ru/kasko/cars модели целевой сайт http://test2.chinayanlun.com/kasko/vse-mashiny/ Описание задания в аттаче.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад