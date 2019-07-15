Размещение объявлений на досках

СРОЧНО!! К РАБОТЕ ПРИСТУПИТЬ СЕГОДНЯ! ЗАДАЧА: наполнить шаблон на Joomla контентом по ТЗ. Шаблон править не нужно, только наполнить ДЕДЛАЙН: 20.07.19. Каждый день в 18:00 нужно показывать проделанную работу. ...