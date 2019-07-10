Добрый день! Необходимо 2 раза в неделю (8 раз в месяц) собирать информацию по товарным карточкам Яндекс.Маркет. Для корректного выполнения, нужно будет в настройках Яндекса изменить регион на московский. ...
WordPress. Красиво разместить информацию на 2х страницах
Приветствую, Коллеги.
Есть сайт на Wordpress, построенный с использованием Visual Composer, Contact Form 7, Slider Revolution и др. плагинов.
Тематика – производство и продажа клеёного бруса.
Нужно красиво, т.е. гармонично, лаконично и эстетично разместить информацию по ТЗ на 2х страницах
– Оплата, доставка, самовывоз
– Клееный брус из сосны (заголовок, описание, цены, наши преимущества, этапы работы, форма обратной связи)
Ссылка на ТЗ - https://docs.google.com/document/d/12klGIf5Bi2ze2dgKDJa21u0H2n-BoXPOLv5edeq4mGI/edit?usp=sharing
(!) Прошу указать: бюджет, этапы работы и оплаты, сроки, примеры работ.
Заявки фрилансеров
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