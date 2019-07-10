WordPress. Красиво разместить информацию на 2х страницах

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки181 просмотр

Приветствую, Коллеги. 

Есть сайт на Wordpress, построенный с использованием Visual Composer, Contact Form 7, Slider Revolution и др. плагинов.  

Тематика – производство и продажа клеёного бруса. 

Нужно красиво, т.е. гармонично, лаконично и эстетично разместить информацию по ТЗ на 2х страницах 

  – Оплата, доставка, самовывоз 

  – Клееный брус из сосны (заголовок, описание, цены, наши преимущества, этапы работы, форма обратной связи) 

Ссылка на ТЗ - https://docs.google.com/document/d/12klGIf5Bi2ze2dgKDJa21u0H2n-BoXPOLv5edeq4mGI/edit?usp=sharing

(!) Прошу указать: бюджет, этапы работы и оплаты, сроки, примеры работ.

WordPress
6 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

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