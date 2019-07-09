Поиск интервью

Задача нужно найти и скопировать интервью с известными людьми

список людей дам, порядка 800 человек

списка 2 - на русском и на английском, поэтому также нужен человек, кто может искать интервью на английском языке

Задача такая - вводите в гугл интервью и имя человека, находите, весь нужный текст копируете и сохраняете в текстовый файл с нужным именем. И так далее по всему списку