Наполнить сайт оригинальным контентом

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Завершен15 заявок407 просмотров

Интернет-магазин спортивного оборудования. Нужно собрать и наполнить каталог. Произвести рерайт описания товаров, подгрузить фотографии.

контент-план для базовой оптимизации всех страниц сайта

6 лет назад
ninurta
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

marialivinsky
Мария 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$20
17 дней
В полной мере доволен результатом сотрудничества. Рекомендую. С радостью обращусь опять.
Было приятно сотрудничать, рекомендую.

Заявки фрилансеров

marialivinsky
Мария 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад