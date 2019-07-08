Прописать номера товаров в таблицу (лёгкая рутина)

Уважаемые фрилансеры, требуется ваша помощь по заполнению таблицы со списком товаров.

Есть электронная таблица в Google Drive, в которой хранится список товаров. Также есть отдельный файл формата XML (его можно открыть в браузере или в текстовом редакторе), где также есть список этих товаров, где для каждого указано своё число (артикул).

Нужно для каждого товара скопировать его артикул в исходную электронную таблицу к тому же самому товару.

Товаров всего — 1200.

Работа лёгкая, но требует много времени и внимания (чтобы не перепутать номера и товары).

Буду рад поработать с начинающим фрилансером, как вариант. Приоритет предложениям с наименьшей ценой. Подобных заказов будет около 10.

Пожалуйста, сразу пишите сроки и стоимость работы, а также ваш опыт в подобных задачах, если он есть.