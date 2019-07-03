Обработать заявки ищущих работу и внести все данные в таблицы

На данный момент есть около 100 заявок за 3 дня, так же в день вам будет писать около 30 человек.

Задача:

Общаться с желающими устроиться на работу

Задавать наводящие вопросы

И просить заполнить анкету

Все полученные данные вы будете должны рассортировать и заполнить ими таблицы.

Списки будут делиться на: Грузчиков, Строителей, Водителей, Разнорабочих.

Требуются аккаунты в Телеграм, ВотсАпп, Вайбер, там вы и будете принимать желающих.

Работа рассчитана на 2 недели, по 30+-5 заявок в день.

Если покажите себя с лучшей стороны, то возможно дальнейшее сотрудничество.

По 30руб за заявку.

То есть за 2 недели у вас выйдет около 15500

На 1 заявку тратится около 10-15мин.

Списки принимаются в Exel, так что нужны навыки работы в нем.