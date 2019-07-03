Есть сайт, статьи там просто копировались и вставлялись. Что нужно сделать. Привести в порядок заголовки, сделать у картинок обтекание текстом, если что сместить видео вниз. Вообщем задача, сделать так, чтобы текст в статьях был приятен ...
Составить прайсы для отправки на маркет плейсы
Составить прайсы :
-для отправки партнёрам (автоковрики и сумки,рюкзаки).
-составить прайсы для передачи на маркет плейсы.
Формат xls.
Заявки фрилансеров
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