Требуется наполнение сайта amigofix.by добавить моб телефоны в каталог немного изменить то что есть тематика, ремонт мобильных телефонов, планшетов ноутбуков, около 100-150 моделей, нехватает времени и терпения сайт на word press www.amigofix.by, каталог tabl press ...
Необходимо перенести обьявления с одних торговых площадок на другую
Необходимо перенести 400 объявлений с площадки olx kz, ua, юла на доску объялений avito ru.
Обьявления о продаже различной сотовой электроники от частных лиц и компаний.
Аккаунты, расходники и материалы предоставлю.
Дедлайн 3 недели.
Интересует только ручное размещение, никакой автоматики!
Работа через безопасную сделку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо выложить и оформить 20 готовых информационных статей на сайт Вордпресс согласно инструкции. Оплата 5 руб за 1000 збп+ 50 руб за оформление. Для отклика необходимо заполнить эту форму http://bit.ly/2Xg9jh0Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Нужно добавить ссылки на изображения в прайсы. Всего около 290 ссылок для соответствующего количества товаров.Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно искать товары для их продажи по дропшиппингу по США на сайте амазон. Пожалуйста, мы ищем людей, которые знают, о чем мы ведем речь, кто в курсе как и где искать эти вилки. Оплата за ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $3
Необходимо на wordpress оформить готовые тексты следующим образом: 1. На 7000 символов в статье должно быть не меньше 6-7 фото, это важно! (ищем сами) 2. Изображения. Картинки должны быть четкие, качественные, не размытые, ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
смс - Вордпресс Необходимо добавить на сайт 1. картинку (картинку подогнать в размер - долить поля, сделать пропорционально нужного размеру) 2. заполнить поле краткого описания (текст имеется)) 3. заполнить поле основного ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен6 лет назад
Есть часть модели Захмана (время, люди, мотивация) Её нужно исправить ссылки в Word, основные источники для этого заданияНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $16
Задание для тех, кто разбирается в WordPress и имеет хотя бы базовые знания в работе с Фотошоп. Вам надо разместить 100 товаров в магазин на ВП. Само задание заключается в следующим: ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Наполнение скопированного интернет магазина (т.е удаляем старый текст, вставляем новый - мною предоставленный текст). Заполнение через редактирование кода html (движка нет) посредством FTP-клиента (notepad++, FileZilla и т.п), по этому требуется хотя бы минимальные знания верстки. Пока заполнить надо ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно собрать информацию и добавить 100 организаций на сайт Важно, что форма добавления - в процессе разработки. Поэтому нужен будет обратный отклик при добавлении. Какие поля нужно добавить, какие не используются. Удобство пользование формой ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад