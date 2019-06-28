Контент-менеджер(выкладка статей на сайт Вордпресс)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок271 просмотр

Необходимо выложить и оформить 20 готовых информационных статей на сайт Вордпресс согласно инструкции. Оплата 5 руб за 1000 збп+ 50 руб за оформление.

Для отклика необходимо заполнить эту форму http://bit.ly/2Xg9jh0

WordPress
6 лет назад
nastya_prokop_20
34 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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