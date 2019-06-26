Добрый день! Для сайта интернет-магазина есть потребность в заполнении карточками товара, в большом объеме (>500 карточек), на основе предоставленных материалов — оф.сайты производителей, PDF-файлы, прайс-листы поставщиков и т.д. ...
Добавить 100 организаций на сайт
Нужно собрать информацию и добавить 100 организаций на сайт
Важно, что форма добавления - в процессе разработки. Поэтому нужен будет обратный отклик при добавлении. Какие поля нужно добавить, какие не используются. Удобство пользование формой добавления.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов40 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет, нужно перенести отзывы из книги отзывов на сайты. Отзовик Яндекс карты Гугл карты Я присылаю готовый отзыв, имя фамилию автора, фотографию - вы публикуете. После прохождения модерации получаете вознаграждение. ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Интернет ресурсу необходимо внести данные о категориях и заполнить карточки товара, в больших объемах, данные будут предоставляться из прайсов от поставщиков и с сайтов представителей товаровНаполнение сайтов27 заявокЗакрыт6 лет назад
Коллеги, привет. Нужно разместить отзывы на площадках: AppStore и Google Play; Отзовик (https://otzovik.com/); IRecommend (https://irecommend.ru); Flamp (https://ekaterinburg.flamp.ru/); Правда клиентов (http://pravda-klientov.ru/); App Visor (http://appvisor.ru/); Imho 24 ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго дня. Задача такая: Необходимо наполнить сайт товарами. Товары и описание к ним необходимо копировать со сторонних источников. Ссылки на сайты предоставим. Стоимость переноса одного описания и фотографии ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Атрибуты вводить не нужно, просто уникальное описание ( готовите,ищите сами) плюс картинки с сайта конкурента ,ссылку дам. Детские товары beltoys.by. Cms opencart. Платежи и люди с опытом. Без отзывов даже не буду рассматривать . Работы много, ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется КМ на информационный сайт. Оплата 60р за опубликованную статью. Надо опубликовать 200 статей.Наполнение сайтов34 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $12
Нужно 1. Зарегистрироваться в сервисе email рассылок. Есть список сервисов, см. вложение 2. создать рассылку, аналогично вложению шаблон.rar (плюс-минус такую, я ее создавал по шаблону) 3. Отправить ее на ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
нужен специалист по контенту с опытом работы в Opencart и опытом создания именно товарных предложения sku если не хватает модулей, то добавим.сайт пока с тестовым контентом1) создать дерево категорий2) заполнить товарами каждую категорию ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт. ub-platform.com В нем порядка 40 страниц с текстом. Он весь в HTML. Без админки, типа вордпресс. Необходимо найти все упоминания старой компании БКС и заменить на новую Ukr FX. Картинки ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт6 лет назад