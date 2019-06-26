Добавить 100 организаций на сайт

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Закрыт13 заявок262 просмотра

Нужно собрать информацию и добавить 100 организаций на сайт

Важно, что форма добавления - в процессе разработки. Поэтому нужен будет обратный отклик при добавлении. Какие поля нужно добавить, какие не используются. Удобство пользование формой добавления.

6 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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