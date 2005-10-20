allex-under

Андер allex-under

 
42 годаРоссия/Тверь
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$585
выплачено фрилансерам
19%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
5
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
qwertycamedy
20 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$350
10 баллов
2 года назад
Сверстать простой сайт на wordpress, 4 страницы
👍
Ok
Ответный отзыв
KirillSumin_web
Кирилл Сумин 
18 летРоссия
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
$60
10 баллов
2 года назад
Дорисовать страницу сайта
Как всегда всё круто! Надеюсь ещё не раз поработаем вместе
Всё сделанно
Ответный отзыв
KirillSumin_web
Кирилл Сумин 
18 летРоссия
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
$50
10 баллов
2 года назад
Разработать дизайн лендинга
Опять всё очень круто. Надеюсь ещё не раз посотрудничаем вместе)
Дизайн очень классный Сделан быстро
Ответный отзыв
KirillSumin_web
Кирилл Сумин 
18 летРоссия
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
$40
10 баллов
2 года назад
Переделать и перенести в Figma четыре экрана мобильного приложения
Всё чётко и ясно изложено. Вежливое общение и конструктивная критика!
Все быстро и качественно
Ответный отзыв
_Andrey__
Андрей 
17 летРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
2 года назад
Perfect pixel верстка интернет-магазина
Заказчик хорошо поставил задачу и быстро оплатил, рекомендую.
Все отлично. Быстро, всегда на связи
Ответный отзыв