allex-under

Нужен пруфридинг порядка 30к английского текста Пишите стоимость и уровень владения
- Переводы19 заявокЗакрытгод назад
Есть несколько направлений, по которым нужно искать рекламные площадки, договариваться о размещении рекламы, писать сообщения Анализировать данные, заносить в базу Около 3000-4000 площадок Оплату можно почасовуюКопирайтинг13 заявокЗакрытгод назад
Дизайн уже есть Дорисовать дизайн для сайтаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно спарсить данные с сайтов типа yellowpages.com.auВеб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть сайт на WordPress нужно добавить еще одну страницуСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сверстать магазин под вордпресс / WooCommerce Около 10 страниц основные - главная - каталог - результаты поиска - страница товара Perfect Pixel Каждая страница - для дестопа, планшета, мобильного Вариант дизайна главной для десктопа https://drive.google.com/file/d/1N-6twG6w8LjfEiDs4Amb6o6CYTNTED6R/view?usp=sharing Для мобильного https://drive.google.com/file/d/1XdWYIYa9zsIx-dzTvmZwoAnL6PwibXx_/view?usp=sharing Пишите - стоимость - пример работ - можете ли затем натянуть на ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен дизайн лендинг под школу Несколько страниц Присылайте примеры работ и пишите стоимость за одну страницу Вышлю ТЗДизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Пишите стоимость и примеры логотиповЛоготипы и Знаки30 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно перепечатать 21 страницу рукописного текста Пишите стоимость за страницуТранскрибация176 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сверстать и натянуть простой сайт на WordPressСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужна адаптивная, PerfectPixel верстка под WordPress Большой магазин Обязательно пишите ссылки на свои работы, верстку под WordPressHTML-верстка13 заявокЗакрыт2 года назад
Есть мокапы и элементы дизайна, в картинках. На основе мокапов нужно сделать в Figma 4 экрана Задание: https://docs.google.com/document/d/1JNfQuhOELrUThKTh__71DmP62SsCYqSwLQws8G6YZfQ/edit?usp=sharingДизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть сайт на вордпресс, с контентом Нужно установить на сайт новый дизайн-тему, сохранив старый контентСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно помочь с интеграцией OSM в мобильное приложение. Как работать с картой, добавлять точки, рассчитывать маршрут и т.д. Пишите, у кого был опыт работы с OSMВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Доработать сайт на WordPress. [list][*]Добавить некоторые страницы [*]Изменить функционал существующих страниц[/list]Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт2 года назад
Нужна верстка интернет магазина, responsive, perfect pixel Стандартные страницы - главная - каталог - страница товара - checkout - блог - контакты Но верстка нужна один в один, как в дизайне Присылайте примеры работ и ценуHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно сверстать и сделать магазина на WordPress Все стандартно. Ничего необычного. Единственные требования - верстка Perfect Pixel (пиксель-в пиксель) - быстродействие Пишите примеры работ и среднюю стоимостьСистемы управления (CMS)13 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно доработать мобильное приложение (Карта + маршруты по карте) задачи - добавить экран списка маршрутов - возможность оценить маршрут пользователем - написать комментарий пользователем - сменить карту с GoogleMaps на OSM или что-то другое В дальнейшем возможны дополнительные задачи Есть связь с ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно написать 8 больших статей-обзоров различных плагинов WordPress, на английском В комментариях указывайте ссылки на ваши англоязычные статьиКопирайтинг3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно отрисовать около 30 локаций. В дальнейшем - больше В итоге нужны PNG всех предметов Пример - прикрепил к документу пишите стоимость одной локации и примеры работИллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт2 года назад