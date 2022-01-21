Переделать и перенести в Figma четыре экрана мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗавершен21 заявка813 просмотров
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Есть мокапы и элементы дизайна, в картинках.

На основе мокапов нужно сделать в Figma 4 экрана

Задание: https://docs.google.com/document/d/1JNfQuhOELrUThKTh__71DmP62SsCYqSwLQws8G6YZfQ/edit?usp=sharing 

Figma
2 года назад
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
KirillSumin_web
Кирилл Сумин 
18 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 года назад
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