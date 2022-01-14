Пару доработок экрана игры (фигма)

Доброго.

Имеем проект для игры, требуется несколько доработок в том же стиле двух экранов.

1. Нарисовать цвета для недостающих кнопок (которые у нас скрыты 7 8 9 10 уровни + Супер финал в стиле Secret Level).

//фуксия, желтый, небесный, фисташковый и супер игра - пурпуные оттенки + градиент на розовый или синий

2. Нарисовать всплывашку вместо кнопок которые внизу (фраза Correct и галочка +2 монетки, кнопка в зеленых тонах (которая обычно обозначает что верно). Выдает когда человек угадал логотип.

Ссылки прикреплены. 24 часа!