Пару доработок экрана игры (фигма)

Необходимо разработать дизайн экранов мобильного приложения по аренде транспортных средств (близко к каршерингу). Есть прототип в Figma, где отражен весь функционал, основные элементы. Нужно качественно оформить, главное условие - простой, интуитивно понятный интерфейс. Экран 1. Стартовый, ...
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Доброго.
Имеем проект для игры, требуется несколько доработок в том же стиле двух экранов.
1. Нарисовать цвета для недостающих кнопок (которые у нас скрыты 7 8 9 10 уровни + Супер финал в стиле Secret Level).
//фуксия, желтый, небесный, фисташковый и супер игра - пурпуные оттенки + градиент на розовый или синий
2. Нарисовать всплывашку вместо кнопок которые внизу (фраза Correct и галочка +2 монетки, кнопка в зеленых тонах (которая обычно обозначает что верно). Выдает когда человек угадал логотип.
Ссылки прикреплены. 24 часа!
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