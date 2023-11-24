Нужно по API через websocket (NodeJS) вывести на страницу большой обьем информации.
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- $150Node.jsВеб-программирование6 заявокОткрыт8 дней назад
У вас уже может быть свое готовое приложение, мне просто нужна курсовая работа, создавать с 0 ничего не нужно. Разработать веб-приложение или веб-сайт, отвечающий следующим требованиям: Многостраничный веб-сайт ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиОткрыт8 дней назад
Техническое задание 1.1) Модерация Заявок. Автоматическая отправка на модерацию всех новых заявок пользователей(заявки все равно публикуются): добавить в базу данных "bool on_moderation". Возвращать Заявки на обработку для модерации: GET /api/v1/moderator/applications/pending. Реализовать фильтры для удобства ...Node.jsФорма обратной связиGitВеб-программирование4 заявкиОткрыт18 дней назад
Рассмотрю ваши ценовые предложения! Подробности в приложенных файлах. (это уч. проект, поэтому можно с косяками) Приложение состоит из: 1) базы данных, реализованной с помощью системы управления базами данных MySQL; 2) ряда клиент-серверных интерфейсных модулей, которые ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт23 дня назад
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Прикрепить платёжную систему к проекту. Проект создан при помощи фреймворка node.jsNode.jsОткрыт24 дня назад
Мы ищем опытного QA-специалиста для создания тестового кейса и набора тестов для веб-приложения. Ваша задача - разработать подробный тест-план, охватывающий основные функциональные и нефункциональные требования приложения. Требования: Опыт в создании тестовых кейсов для ...Тестирование сайтов6 заявокОткрыт25 дней назад
Требование к исполнителю: Знание верстки и WEB дизайна, чтобы страница хорошо выглядела на всех устройствах, умение сделать отзывчивый дизайн. Знать как добавить элементы на страницу, перенести, настроить и связать с кодом обработчиком на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 дней назад
Вітаю. у нас маленький колл центр, для товарного бізнесу. В мене є сайт, через який ми здійснюєм дзвінки. Ось тз по якому цей сайт розроблявся. https://docs.google.com/document/d/1Sp1TU5KJEZhm0jAk837PqgOGw81cLTLaDTnu82Ul_3U/edit На даний момент сайт ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 дня назад
Требования: Опыт работы с платформой RAGE:MP Знание NodeJS, Typescript ( желательно React ) Мод ONYX, архитектура для редактирования простая. Так же нужно будет исправлять недоработки.TypeScriptNode.jsReact.jsРазработка игр3 заявкиЗакрыт13 дней назад
Базово напишу о приложениях: 1. Приложение RentMe - агрегатор объявлений по аренде недвижимости (https://apps.apple.com/us/app/rentme-real-estate-aggregator/id6446093563) Написано на реакте. Текущие изменения которые хотел бы внести: - удалять неактивные предложения с нашей ленты ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт13 дней назад
Сама бд уже есть, нужно добавить в неё некоторый дополнительный функционал. Она на Node.js Оставляйте свой телеграм, все подробности тудаNode.jsБазы данных1 заявкаЗакрытмесяц назад
Ищу опытного fullstack разработчика для доработки бэка и фронта viralbear.media Около 15 тасков различного уровня сложности.Node.jsReact.jsВеб-программирование10 заявокЗакрытмесяц назад
Развертывание нескольких Typescript скриптов из GitHub на веб-сайт Несколько Typescript скриптов необходимо добавить из репозитория GitHub на веб-сайт. Требования: - Опыт работы с Node.js. - Экспертные знания TypeScript Больше подробностей в личных сообщениях.TypeScriptNode.jsЗакрыт22 дня назад
Нужен бот который сможет принимать оплату криптой TRC-20 USDT (можно еще L2 добавить). Без добавления хэша со стороны клиента. Создаем кошелек, формируем QR и предлагаем адрес для копипаста. Дальше ждем пополнения. Вероятно API ...PythonNode.jsТелеграм ботВеб-программирование8 заявокЗакрыт22 дня назад
- $350
Здравствуйте У нас есть сайт написанный в Node.JS (веб сайт для PC и Телефонов) Есть игры Русская Лото и Домино. Нужно создать новую игру Длинные Нарды (ТЗ по игре сделаю отдельно) ...Node.jsРазработка игр5 заявокЗакрытмесяц назад
Добрый день хотим создать чатбот который будет давать ответы на вопросы клиентов основываясь на нашем FAQ пример как давно существует ваша компани мы на рынке с 2002 года ...Node.jsЗакрыт2 месяца назад
ТРЕБУЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК. ПРИ ОТКЛИКЕ УКАЖИТЕ ССЫЛКИ НА ВАШЕ ПОРТФОЛИО И ГИТХАБ. ОТКЛИКИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ. Разработка интернет-магазина включает в себя следующие основные этапы: Регистрация и Профили пользователей: ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Здравствуйте, Я хочу создать сайт азартных игр, похожий на https://gamdom.com/. Я хочу, чтобы на сайте были, возможно, честные собственные игры, такие как crash, dice, roulette, plinko, а слоты были от сторонних API. ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужна написать курсовую по теме Алгоритм А язык node.js, сроки 3-4 дня, есть план работы и метод рекомендацииNode.jsСистемное программирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад
у меня есть сайт soxfive.com написан на nodejs. хотел его переписать под хостинг firestore Видео с кратким объяснениям скину в тлгNode.jsВеб-программирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад