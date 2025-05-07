Требуется помощь в настройке OpenVPN и Redsock для изменения IP на прокси при подключении с Android. Необходимо устранить проблемы с конфигурацией на Ubuntu 24, используя openvpnsa, redsocks и iptables. Возможна работа как на текущем сервере, так и на новом с альтернативным софтом.