Установить на хостин сайт на node.js

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка1 просмотр

Нужно установить сайт написаный на стеке node.js на хостинг.

Node.js
5 дней назад
guest_1744647091021
месяц в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

evgeniirusu4
Евгений 
22 года
5 лет в сервисе
Был
час назад
5 дней назад
$20
1 день
Escrow
Евгений прекрасно выполнил всю необходимую работу и проконсультировал по многим вопросам, рекомендую его к выполнению!
Благодарю за работу и своевременную оплату!

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evgeniirusu4
Евгений 
22 года
5 лет в сервисе
Был
час назад
5 дней назад
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