Ubuntu – это один из самых популярных дистрибутивов Linux, основанный на Debian. Это операционная система с открытым исходным кодом, разработанная для широкого круга пользователей. Ее основные принципы – простота использования, стабильность и безопасность. Ubuntu имеет различные версии, каждая из которых ориентирована на определенные цели: для домашних пользователей, серверов, IoT (интернет вещей) и облачных вычислений.

Установка и обновление ПО Администратор Ubuntu отвечает за установку и обновление программного обеспечения на системе. Это включает в себя управление пакетами через менеджеры пакетов, такие как APT (Advanced Package Tool).

Настройка системы Администратор настраивает различные параметры операционной системы в соответствии с требованиями пользователя или организации. Это может включать в себя настройку сети, безопасности, пользователей и многое другое.

Обеспечение безопасности Защита системы от угроз является важной задачей администратора Ubuntu. Это включает в себя установку обновлений безопасности, настройку брандмауэра, контроль доступа пользователей и многое другое.

Управление файлами и правами доступа Администратор отвечает за управление файловой системой, разрешениями доступа к файлам и папкам, что помогает обеспечить безопасность и удобство в работе пользователя.