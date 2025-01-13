Требуется разработчик для создания кода Flash USDT токена с интеграцией реального Tether. Необходима опытная работа с токенами и знание веб-программирования.
Нужны Python-бэкенд-разработчик и Веб-разработчик (/Django + Frontend)
Внимание! Большая часть работы готова, нужно только все собрать вместе!
Существует готовый Python-код бота, который умеет:
Выполнять логику торговли (DCA, ReBuy, SL, Trailing и т.д.), написан с использованием библиотеки
ccxt.
Работает «вживую» с реальными ордерами.
Нужно развернуть многопользовательскую систему, где каждый пользователь в своём кабинете может:
Зарегистрировать/авторизоваться (логин и пароль).
Добавить/отредактировать свои API-ключи (Binance, KuCoin и т.д.).
Запустить «несколько экземпляров бота» (каждый с настройками: торговая пара, параметры SL/TP/DCA и пр.).
Отслеживать состояние бота(ботов): логи, статистику, открытые/закрытые сделки.
Есть сервер на Ubuntu, где всё должно работать:
Планируется использовать Python (Django или другой веб-фреймворк на Python) для Личного кабинета.
Бэкэнд (бот) нужно интегрировать с веб-приложением (запуск/остановка/мониторинг).
Запуск «множества экземпляров» бота под одним сервером (или несколькими, если будет масштабирование).
Требуется:
ТЗ для Python-бэкенд-разработчика, который доработает код бота, обеспечит возможность запускать несколько экземпляров, хранить их настройки, логику взаимодействия с базой.
ТЗ для веб-разработчика (Django + Frontend), который создаст личный кабинет, авторизацию и привяжет к боту (через REST API, Celery, системные процессы или иные механизмы).
2. Техническое задание (черновой вариант)
2.1. Python-бэкенд-разработчик
Задачи:
Доработать код существующего бота:
Разделить «бэктестовую» часть и «онлайн-часть» (реальные ордера).
Уточнить, где и как хранить конфигурацию торговых параметров (SL/TP/Trailing, период ожидания и т.п.).
Добавить (или адаптировать) функционал для работы с различными API-ключами — чтобы бот мог обращаться к разным аккаунтам на биржах (Binance, KuCoin и пр.).
Оптимизировать работу с
ccxt(Rate Limit, повторные попытки при ошибках и т.д.).
Сделать архитектуру, позволяющую запускать несколько экземпляров бота:
Проработать, как именно будет запускаться бот:
как отдельный процесс/сервис (например, через Celery, systemd или Supervisor),
или многопоточность/мультипроцессность в рамках одного приложения Python.
Обеспечить независимость параметров (API-ключи, настройки) для каждого экземпляра.
Прописать методы (или API) для запуска, остановки и мониторинга каждого экземпляра.
Интеграция с базой данных:
Определить структуру таблиц в СУБД (например, PostgreSQL):
users(пользователи),
bots(экземпляры бота с полями: пользователь, настройки, статус, PID/идентификатор и т.д.),
bot_logs(логи или результаты/сделки).
Предусмотреть хранение в таблицах основных метрик/статусов: время запуска, текущий баланс, торговая пара и т.д.
При необходимости обеспечивать сохранение логов в текстовые файлы + сохранение ссылок на них в БД или S3.
API или сервисный модуль (для веб-приложения):
Создать методы/функции, которые позволят Django-приложению «вызывать» действия бота:
start_bot(...),
stop_bot(...),
get_bot_status(...)и т.п.
Возвращать информацию о текущих сделках, ордерах, ошибках.
Формат взаимодействия: REST (JSON), gRPC или вызов Python-функций напрямую (зависит от архитектуры).
Безопасность и обработка ошибок:
Аутентификация/авторизация (каждый бот привязан к конкретному пользователю).
Обработка ошибок при подключении к бирже (например, неверные API-ключи).
Логи (в том числе исключений/ошибок) + документация, где смотреть эти логи.
2.2. Веб-разработчик (Django + Frontend)
Задачи:
Создать личные кабинеты:
Регистрация/авторизация пользователей (e-mail + пароль или другое).
Раздел «профиль» (добавление/редактирование API-ключей).
Технически, Django предоставляет встроенную систему auth, можно расширить её модель
User.
Интерфейс управления ботами:
Страница «Мои боты»: список всех экземпляров (название, статус, торговая пара).
Кнопка «Создать бота» (открывается форма ввода параметров: торговая пара, SL, TP, DCA и т.д.).
Кнопка «Запустить» / «Остановить» и ручные действия (пр. «Закрыть все позиции»), если это предусмотрено логикой бота.
Отображение логов и статистики по конкретному боту (PNL, дата запуска, время последнего действия).
Интеграция с бэкендом (ботом):
Вызывать методы API (или Python-функции), предоставленные Python-бэкенд-разработчиком:
POST /api/bots/start— запуск
POST /api/bots/stop— остановка
GET /api/bots/<bot_id>/status— получение статуса
и т.д.
Принимать ответы (JSON) и обновлять интерфейс (через Ajax, fetch, axios, или штатные средства Django).
Обрабатывать возможные ошибки (неправильные ключи, нет ответа от биржи).
Frontend-часть:
Сделать адаптивный дизайн (под десктоп и мобайл) — хотя бы базовый.
Использовать Django Templates или «современный» фреймворк (React/Vue) в связке с Django Rest Framework — по согласованию.
Если нужно графически отображать результаты, удобнее использовать готовые JS-библиотеки для графиков (Chart.js, Highcharts и т.д.).
Безопасность и хранение ключей:
Веб-приложение должно передавать и хранить API-ключи безопасно. Как минимум — шифровать пароли в базе, не хранить ключи в виде открытого текста.
Настроить HTTPS (SSL-сертификат).
Возможно, 2FA (двухфакторная аутентификация) в будущем, если требуется повышенная безопасность.
Структура БД:
Модель
User(возможно, расширенная).
Модель
BotInstance(поля: owner (User), status, параметры, дата запуска, PID и т.д.).
Модель
BotLogили хранение логов в файлах (по согласованию).
Развёртывание:
Запуск Django-приложения под gunicorn / uwsgi.
Настройка Nginx в качестве reverse proxy.
Подготовить документацию, как развернуть на Ubuntu.
Внимание! Большая часть работы готова, нужно только все собрать вместе!
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