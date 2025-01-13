Требуется разработка Telegram-бота для автоматизации рассылок сообщений в группы и каналы. Бот должен поддерживать управление аккаунтами с авторизацией через код и прокси, гибкую настройку текстов и изображений, а также управление задачами. Необходима возможность протестировать готовый продукт перед покупкой.