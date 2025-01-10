Мне нужны следующие функции PHP:

1. Функция, которая возвращает список всех категорий. Без параметров. Возвращает массив или объект (список категорий).

2. Функция, которая получает список элементов из предоставленной категории. Параметры: категория, page_id (пагинация), price_min, price_max. Возвращает информацию о категории + список продуктов с подробностями в виде объекта или массива

3. Функция, которая получает информацию о продукте. Параметр: идентификатор продукта или URL. Возвращает сведения о продукте в виде объекта или массива

4. Функция, которая получает новые заголовки для функций выше. На случай, если старый больше не работает



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