Требуется разработать стратегию и методы для повышения рейтинга на платформе Codeforces с нуля до 1400. Необходимы навыки в веб-программировании для реализации поставленной задачи.
Парсер, не публичный API
Мне нужны следующие функции PHP:
1. Функция, которая возвращает список всех категорий. Без параметров. Возвращает массив или объект (список категорий).
2. Функция, которая получает список элементов из предоставленной категории. Параметры: категория, page_id (пагинация), price_min, price_max. Возвращает информацию о категории + список продуктов с подробностями в виде объекта или массива
3. Функция, которая получает информацию о продукте. Параметр: идентификатор продукта или URL. Возвращает сведения о продукте в виде объекта или массива
4. Функция, которая получает новые заголовки для функций выше. На случай, если старый больше не работает
***REST API не является общедоступным, вы можете имитировать пользователя: отправлять заголовки и, возможно, файлы cookie.***
Заявки фрилансеров
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