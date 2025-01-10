Парсер, не публичный API

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок201 просмотр

Мне нужны следующие функции PHP:
1. Функция, которая возвращает список всех категорий. Без параметров. Возвращает массив или объект (список категорий).
2. Функция, которая получает список элементов из предоставленной категории. Параметры: категория, page_id (пагинация), price_min, price_max. Возвращает информацию о категории + список продуктов с подробностями в виде объекта или массива
3. Функция, которая получает информацию о продукте. Параметр: идентификатор продукта или URL. Возвращает сведения о продукте в виде объекта или массива
4. Функция, которая получает новые заголовки для функций выше. На случай, если старый больше не работает

***REST API не является общедоступным, вы можете имитировать пользователя: отправлять заголовки и, возможно, файлы cookie.***

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