Сайт вордпресс, связать домен с хостингом и настроить SSL подключение

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Завершен10 заявок60 просмотров

Нужно установить сайт на движке вордпресс, ssl сертификат, а также связать домен с хостингом

WordPressНастройка доменовНастройка хостинга
4 месяца назад
drakusik
Руслан 
28 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexyablokov
Александр 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$15
2 дня
Escrow
Задачу выполнил, прошло всё хорошо, в рамках срока.
Всё отлично, коммуникация хорошая! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Богдан
 
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12 минут назад
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