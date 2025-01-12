Требуется скачать каталог товаров с сайта на Сендпульсе, где отсутствуют встроенные функции экспорта и API для товаров. Ищем возможные варианты решения этой задачи. Рассматриваются различные методы и подходы к извлечению данных из системы.
Сайт вордпресс, связать домен с хостингом и настроить SSL подключение
Нужно установить сайт на движке вордпресс, ssl сертификат, а также связать домен с хостингом
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