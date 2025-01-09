Нужно сделать не сложный смарт контракт обновляемый в сети ton

Контракт распределения токенов с генерацией их из алгоритма прихода и по формуле рассылать их холдерам.

Ежемесячное распрелеление генерированных монет самим контрактом на условия владения других токсинов.

Формулу в личном общении.