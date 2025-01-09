Ton smart contract

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок87 просмотров

Нужно сделать не сложный смарт контракт обновляемый в сети ton

Контракт распределения токенов с генерацией их из алгоритма прихода и по формуле рассылать их холдерам.

Ежемесячное распрелеление генерированных монет самим контрактом на условия владения других токсинов.

Формулу в личном общении.

Разработка смарт-контрактов
4 месяца назад
VOICEbot
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