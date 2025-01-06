Необходимо выполнить HTML-верстку адаптивной главной страницы по готовому макету. Проект включает создание страницы без форм и анимаций, с небольшим объемом контента. Ожидается качественная работа и соблюдение всех требований макета.
Скопировать и доработать сайт
нужно взять за основу сайт и доработать его по нашим правкам, несколько сайтов
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