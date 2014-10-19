Web Developer
Back-end: PHP
Архітектура: REST, GraphQL
СУБД: MySQL, MariaDB, PostgreSQL
Інструменти: RabbitMQ, Redis, Mercure
Фреймворки: Symfony, Laravel, API Platform
Інше: PHPUnit, Rector, PHP CS Fixer
Front-end: HTML, CSS, JavaScript
Фреймворки: Vue.js, Bootstrap
Інструменти: Vite
Інше: ESLint, Prettier
Дополнительно: Linux, Git, Docker, Docker Compose, Docker Swarm, Github Actions
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рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
PHP
Хороший исполнитель. Работу продолжим
Ответный отзыв
Заказчик предоставил хорошо сформулированное ТЗ и своевременно выполнил оплату. Рекомендую.
$25
10 баллов
7 лет назад
DLE
Работа выполнена отлично и быстро. Предоставлен текстовый отчет. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Заказчик хорошо сформулировал задачи и выполнил своевременную оплату. Рекомендую для сотрудничества.
$50
10 баллов
10 лет назад
DLEHTML
Отлично справился с задачей, выполнил все пожелания по проекту! Качественно и быстро!
Ответный отзыв
Все хорошо. Спасибо за сотрудничество!
$250
10 баллов
11 лет назад
Все сделано очень хорошо!
Ответный отзыв
Хорошая коммуникация, своевременная оплата, рекомендую для сотрудничества.
$30
10 баллов
11 лет назад
Всё выполнено на высшем уровне! Мои наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Хорошо сформулированная задача, своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.
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