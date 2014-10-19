forset

Борислав forset

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
час назад
Web Developer

Back-end: PHP

  • Архітектура: REST, GraphQL

  • СУБД: MySQL, MariaDB, PostgreSQL

  • Інструменти: RabbitMQ, Redis, Mercure

  • Фреймворки: Symfony, Laravel, API Platform

  • Інше: PHPUnit, Rector, PHP CS Fixer

Front-end: HTML, CSS, JavaScript

  • Фреймворки: Vue.js, Bootstrap

  • Інструменти: Vite

  • Інше: ESLint, Prettier

Дополнительно: Linux, Git, Docker, Docker Compose, Docker Swarm, Github Actions

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Отзывы заказчиков

777879
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Доработка по интернет магазину
PHP
Хороший исполнитель. Работу продолжим
Заказчик предоставил хорошо сформулированное ТЗ и своевременно выполнил оплату. Рекомендую.
Ответный отзыв
dinvinchester29
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Правки на DLE
DLE
Работа выполнена отлично и быстро. Предоставлен текстовый отчет. Рекомендую к сотрудничеству!
Заказчик хорошо сформулировал задачи и выполнил своевременную оплату. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
seobot
Ганжа 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Платник DLE Робокасса
DLEHTML
Отлично справился с задачей, выполнил все пожелания по проекту! Качественно и быстро!
Все хорошо. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Poleglod
Алексей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Система управления заказами
Все сделано очень хорошо!
Хорошая коммуникация, своевременная оплата, рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
tytovanata
Наталья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Внести мелкие правки на сайт Битрикс
Всё выполнено на высшем уровне! Мои наилучшие рекомендации!
Хорошо сформулированная задача, своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
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