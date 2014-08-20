Скрипт sms рассылки через API epochta.ru

Необходимо разработать скрипты рассылки sms через API epochta.ru.

Ссылка на протокол http://www.epochta.ru/products/sms/v3.php

Для чего: пользователь будет составлять базу подписчиков по разным темам (рассылки) и при необходимости делать рассылки по ранее составленным спискам.

Необходимо сделать:

1. Авторизацию (1 учетка. Логин, пароль можно вшить в код или вынести в config.php).

2. Функцию просмотра/добавления/изменения/удаления списка рассылки (название рассылки, список номеров, имя получателя).

3. Функцию sms-рассылки по ранее составленным спискам рассылок (рассылка, сохранение рассылаемых смс в базу с последующей проверкой статуса отправленного sms по запросу).

4. Функцию доРассылки, в случае если сервер недоступен или отключился во время рассылки.

5. Функцию проверки статуса доставки (по вызову, по cron).

6. Подсчет статистики: отправлено/доставлено/недоставлено в процентном соотношении, по всей базе разосланных, по рассылкам.

Супер верстка и дизайн не нужны, достаточно стандартного, ровного оформления.

Можно на голом php+mysql или фреймворк по желанию. Предусмотреть функцию форматирования номера при добавлении в БД (без 8, +7, тире и прочих символов, только цифры).

Важно реализовать функцию рассылки sms и проверку статуса в массовом режиме (XML, JSON по протоколу) по запросу. Проверку статуса по запросу и cron.

Для более полного понимания могу составить базу в mysql, останется разобраться с api и закодить.