Доработка сайта на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки162 просмотра

Есть cashback сайт

http://cash-back.center

на платном движке

http://cashbackengine.net

Движок заточен под западные CPA партнерки, неободимо доработать сайт для работы с CPA партнерками рынка СНГ. Необходимо настроить импорт для правильной работы движка.

В административной части сайта есть функция добавления партнерской сети (скрин 1).

Затем есть функция добавления магазина (скрин 2) и функция загрузки CSV файла из партнерки с отчетом о начисленном cashback (скрин 3).

PHP
11 лет назад
sbvamb
Сергей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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