Адаптивная верстка+прогр frontend/backend на Yii

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок115 просмотров

Требуется адаптивная верстка для десктоп+мобильный+планшет для сайта аренды дизайнерских зданий и помещений.

Дизайн всех ресайзов будет предоставлен.

Далее нужно программирование frontend + backend на Yii.

Функционал на примере сайта artresidence . ru

Yii
11 лет назад
MasterZn
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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