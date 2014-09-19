Доработка на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок162 просмотра

Требуется доработать модуль filterpro.

Более детально распишу кандидату.

Opencart
11 лет назад
gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$106
4 дня
Все отлично
Сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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