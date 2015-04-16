Есть сайт платных услуг. Он предоставляет тестовый доступ. Для этого регистрируем аккаунт и верифицируемся по телефону. Чистим кеш, перезагружаем роутер для смены динамичного IP. Далее регистрируем второй аккаунт на другие почту и телефон. Но ...
Настроить форму сбора контактов
На сайте http://www.kashtak.com/lp/ необходимо настроить форму сбора контактов (чтобы она нормально работала - принимала все данные на определенный почтовый ящик). При создании этого лендинга что то произошло с исполнителем и он не может доделать работу!
Так же нужно этот лендинг поставить вместо основного сайта http://www.kashtak.com чтобы при заходе на основной сайт люди попадали на лендинг. Это может быть как автоматическое перенаправление сразу на лендинг так и что угодно, главное основной сайт больше никому не показывать (его мы начали создавать новый), а всех отправлять на лендинг http://www.kashtak.com/lp/
Пишите предложения по срокам и цене этой несложной работы.
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