На сайте http://www.kashtak.com/lp/ необходимо настроить форму сбора контактов (чтобы она нормально работала - принимала все данные на определенный почтовый ящик). При создании этого лендинга что то произошло с исполнителем и он не может доделать работу!

Так же нужно этот лендинг поставить вместо основного сайта http://www.kashtak.com чтобы при заходе на основной сайт люди попадали на лендинг. Это может быть как автоматическое перенаправление сразу на лендинг так и что угодно, главное основной сайт больше никому не показывать (его мы начали создавать новый), а всех отправлять на лендинг http://www.kashtak.com/lp/

Пишите предложения по срокам и цене этой несложной работы.