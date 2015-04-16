Настроить форму сбора контактов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок142 просмотра

На сайте http://www.kashtak.com/lp/ необходимо настроить форму сбора контактов (чтобы она нормально работала - принимала все данные на определенный почтовый ящик). При создании этого лендинга что то произошло с исполнителем и он не может доделать работу!

Так же нужно этот лендинг поставить вместо основного сайта http://www.kashtak.com чтобы при заходе на основной сайт люди попадали на лендинг. Это может быть как автоматическое перенаправление сразу на лендинг так и что угодно, главное основной сайт больше никому не показывать (его мы начали создавать новый), а всех отправлять на лендинг http://www.kashtak.com/lp/

Пишите предложения по срокам и цене этой несложной работы.

11 лет назад
bukhteev
Игорь 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Aleksey91
Алексей 
33 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$3
1 день
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Заявки фрилансеров

Aleksey91
Алексей 
33 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад