Онлайн конструктор бассейна

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Закрыт6 заявок135 просмотров

Нужно сделать конструктор бассейна для сайта.

Примерно, как здесь:

http://www.mako.ru/index.php?show_aux_page=104

http://aquamaster.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=132

Указывайте, пожалуйста, оценочные стоимость и сроки.

Спасибо. Всем удачного дня

11 лет назад
rafakarii
Рафаиль 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров