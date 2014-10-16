Доработать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок365 просмотров

Есть сайт на джумле необходмо внедрение нескольких новых функций:

1) оформить раздел заказа виз как на сайте: http://tourpartner.com.ua/ru/visa/, по каждой стране должна быть страница с соответствующей информацией о ней и условиями получения визы. Возможна реализация в виде выпадающего меню.

2) добавить блок новостей

3) Добавить блок последних отзывов как на сайте http://tourpartner.com.ua

Доступы и адрес сайта, дам исполнителю/при переписке.

Указывайте ориентировочные цены и сроки.

Joomla
11 лет назад
Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

DarkAvenger
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$80
2 дня
в работе
Спасибо! все отлично!

Заявки фрилансеров

DarkAvenger
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад