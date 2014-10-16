Доработать сайт

Есть доска объявлений на вордпрессе. Нужно чтобы незарегистрированный пользователь мог добавить объявление, указав только свой емаил (а не проходил полную регистрацию с указанием логина, пароль, подтверждение пароля). При заполнении почты, происходит автоматическая регистрация ...