Конвертировать БД форума punbb1.2.23 в phpbb3.0.12

Результатом работы доволен. Оценка - отлично. Рекомендую Рената по любым вопросам, связанным с движками форумов, базами данных, установками на хостинги и настройками. Дополнительный плюс его еще и в том, что реальный его потенциал значительно шире, чем он сам о себе написал в резюме в профиле.