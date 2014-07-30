Калькулятор для интернет-магазина на битриксе

$112
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка116 просмотров

Нужно сделать абсолютно такой же калькулятор http://www.narayna.ru/calculator/

Оплата максимум 4000 рублей. Срок неделя. Способ оплаты обговорим.

11 лет назад
zeva182
35 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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