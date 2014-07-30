Необходимо собрать модуль для подбора квартиры аналогично http://n-arbat32.ru/choose Количество типовых этажей - 13 Количество квартир - 250 в наличии отрисованные планировки, стилистические решения, основная задача собрать.
Требуется активный php-программист
Требуется php-программист для развития проекта, который уже создан.
Проект требуется редактировать - это облачная система вычислений - онлайн сервис для планирования.
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